Аналитик и ведущий специалист уральского вуза «подарили» мошенникам 7,1 млн рублей

64-летняя свердловчанка, которая работает в вузе, обратилась с заявлением в отдел полиции № 3. По ее словам, с ней связался незнакомый мужчина, который заявил, что является сотрудником банка. Злоумышленник сообщил, что со счета женщины хотят списать все средства. Для того, чтобы опередить «мошенников», необходимо обналичить деньги и перевести на «безопасные счета». Женщина выполнила необходимые действия, после чего поняла, что ее накопления в размере 2,1 миллиона рублей исчезли.
38-летний аналитик одной из компаний Екатеринбурга обратился к стражам порядка 22 апреля. Он рассказал, что мошенник забрал у меня 5 миллионов рублей, используя схему с сайтом знакомств. Мужчина рассказал, что с ним связалась женщина, которая предложила получить дополнительный доход от участия в операциях на финансовых рынках. Уралец согласился, после чего он познакомился с «Игорем»
По указанию «Игоря» потерпевший выполнял необходимые сделки, однако они ушли в минус. Тогда мужчине заявили об испорченной им финансовой истории, поэтому для вывода денег с фондовой площадки требуется оплатить комиссию и внести залог. Уралец внес необходимую сумму, используя свой крипто-кошелек на сайте биржи. «Игорь» дал совет увеличить депозит до 25 тысяч долларов США. В результате свердловчанин взял несколько кредитов и продолжил торговать на финансовой площадке.
В процессе с ним связался неизвестный, который сказал, что средства зависли в электронной системе. Требуется внести залог от суммы зависшей транзакции и открыть налоговый счет. Для осуществления действия уралец «заложил» автомобиль, занял деньги у своих знакомых и родственников и оформил в банке кредит. Средства он вносил на продиктованные злоумышленниками счета. Мужчина понял, что стал жертвой обмана, когда перевел пять миллионов рублей.
Напомним, 18 апреля стало известно, что в Екатеринбурге пожилой мужчина отдал мошенникам около одного миллиона рублей, которые взял в кредит.