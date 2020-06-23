Устроивший ДТП с пешеходами екатеринбуржец намерен возместить ущерб семье погибшей

Александр Азанов, въехавший в толпу пешеходов, рассказывает, что пытался установить диалог с родственниками потерпевших и оказать им финансовую помощь за гибель Татьяны Морозовой. Женщина скончалась в результате удара автофургона.

Напомним, ДТП произошло 8 июня. Александр Азанов на фургоне FIAT Ducato выехал на перекресток на красный свет, затем в него врезался Hyundai Accent, проезжающий на зеленый. Фургон откинуло в сторону на трех пешеходов, переходивших улицу. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.