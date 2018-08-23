62-летняя женщина пропала в лесу под Нижним Тагилом

22 августа в лесу возле деревни Шумиха Горноуральского городского округа заблудилась пожилая женщина.
22 августа Светлана Ильинична Алиева ушла в лес возле деревни Шумиха под Нижним Тагилом. По информации от поискового отряда «Прорыв», женщине, предположительно, 61-62 года. В настоящий момент пенсионерка выходит на связь по мобильному телефону.
По последней информации, Светлана Ильинична вышла на просеку и слышит сирену, сообщает член поискового отряда «Прорыв» Наталия.
Светлана Алиева была одета в белую, куртку, синие спортивные штаны, сапоги 36 размера. При себе имеет ведро и нож с черной рукояткой.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, русые волосы и голубые глаза. Пенсионерка может нуждаться в медицинской помощи.
Объявлен срочный сбор волонтеров на поиски пропавшей. Всех добровольцев просят прибыть к месту сбору: деревня Шумиха, улица Гаражная, 11. Желающие оказать помощь в поиске пожилой женщины могут связаться с координаторами поисков Светланой по телефону+7 982 664-05-90 или Игорем – +7 900 045-58-82.