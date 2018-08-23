62-летняя женщина пропала в лесу под Нижним Тагилом

22 августа Светлана Ильинична Алиева ушла в лес возле деревни Шумиха под Нижним Тагилом. По информации от поискового отряда «Прорыв», женщине, предположительно, 61-62 года. В настоящий момент пенсионерка выходит на связь по мобильному телефону.

По последней информации, Светлана Ильинична вышла на просеку и слышит сирену, сообщает член поискового отряда «Прорыв» Наталия.

Светлана Алиева была одета в белую, куртку, синие спортивные штаны, сапоги 36 размера. При себе имеет ведро и нож с черной рукояткой.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, русые волосы и голубые глаза. Пенсионерка может нуждаться в медицинской помощи.