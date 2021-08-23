Скончался бывший директор УВЗ Николай Малых в Нижнем Тагиле

Скончался бывший директор УВЗ Николай Малых в Нижнем Тагиле
Скончался бывший директор УВЗ Николай Малых в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:54ПроисшествияФото: Департамент информационной политики
Эксдиректор «Уралвагонзавода» Николай Малых скончался в Черноисточинске под Нижним Тагилом 23 августа 2021 года.

Николай Малых скончался в возрасте 73 лет. Он болел коронавирусом и решил перенести заболевание в домашних условиях и не госпитализировался в ЦГБ № 1, сообщает источник редакции. В пресс-службе УВЗ TagilCity.ru подтвердили информацию о кончине бывшего генерального директора, более подробную информацию обещали предоставить позднее.

Николай Александрович Малых родился 13 августа 1948 года в селе Бобылево Куменского района Кировской области, а в 1953 году вместе с семьей переехал в Нижний Тагил. На Уралвагонзавод был принят в 1966 году сразу после окончания школы слесарем-инструментальщиком. Через некоторое время избрался секретарем комитета комсомола завода, затем стал секретарем партийного комитета завода.

С 1997 года по 2009 являлся генеральным директором Уралвагонзавода. Малых был награжден различными орденами и медалями, среди них орден «За заслуги перед отечеством» и медаль «За трудовую доблесть». Также Николай Малых был признан почетным гражданином Свердловской области.

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