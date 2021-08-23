Скончался бывший директор УВЗ Николай Малых в Нижнем Тагиле

Николай Александрович Малых родился 13 августа 1948 года в селе Бобылево Куменского района Кировской области, а в 1953 году вместе с семьей переехал в Нижний Тагил. На Уралвагонзавод был принят в 1966 году сразу после окончания школы слесарем-инструментальщиком. Через некоторое время избрался секретарем комитета комсомола завода, затем стал секретарем партийного комитета завода.