Скончался бывший директор УВЗ Николай Малых в Нижнем Тагиле

Николай Малых скончался в возрасте 73 лет. Он болел коронавирусом и решил перенести заболевание в домашних условиях и не госпитализировался в ЦГБ № 1, сообщает источник редакции. В пресс-службе УВЗ TagilCity.ru подтвердили информацию о кончине бывшего генерального директора, более подробную информацию обещали предоставить позднее.
Николай Александрович Малых родился 13 августа 1948 года в селе Бобылево Куменского района Кировской области, а в 1953 году вместе с семьей переехал в Нижний Тагил. На Уралвагонзавод был принят в 1966 году сразу после окончания школы слесарем-инструментальщиком. Через некоторое время избрался секретарем комитета комсомола завода, затем стал секретарем партийного комитета завода.
С 1997 года по 2009 являлся генеральным директором Уралвагонзавода. Малых был награжден различными орденами и медалями, среди них орден «За заслуги перед отечеством» и медаль «За трудовую доблесть». Также Николай Малых был признан почетным гражданином Свердловской области.