Полиция нашла тело пенсионерки в Екатеринбурге после жалоб соседей на жуткий запах

Заявление о запахе жильцы «девятиэтажки» на улице Ясной написали 22 декабря. В квартире жила одинокая 80-летняя пенсионерка, которую никто из проживающих в подъезде не видел целый месяц. По словам жильцов, поначалу сотрудники правоохранительных органов отказывались проникать на территорию частной собственности.
Как уточнили в МВД Екатеринбурга, после поступления сообщения от жильцов, полицейские установили личность хозяйки квартиры и связались с ее внучкой, которая пообещала приехать к своей бабушке в ближайшее время, но не сделала этого. Тогда и было принято решение о вскрытии квартиры.
Сейчас СК проводит проверку по факту смерти женщины. На данный момент признаков насильственной смерти обнаружено не было, сообщает Е1.