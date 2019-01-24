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Екатеринбургский блогер Устинов по решению суда оставлен под арестом на 4 месяца
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбургский блогер Устинов по решению суда оставлен под арестом на 4 месяца

Сегодня, 19:10ПроисшествияФото: Znak.com
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