Екатеринбургский блогер Устинов по решению суда оставлен под арестом на 4 месяца
Александр Устинов, подозреваемый в мошенничестве, останется в СИЗО Екатеринбурга до 25 мая 2019 года.
Верх-Исетский райсуд уральской столицы вынес решение о продлении срока ареста Александра Устинова до 25 мая 2019 года.
22 января состоялось судебное разбирательство по делу блогера. В качестве свидетелей были выслушаны родители Устинова. Представители СКР выступили с ходатайством о продлении срока разбирательства. По их словам, необходимо провести опрос 50 свидетелей и сделать экспертизы. Помимо этого, следственный комитет проведет очные ставки и проанализирует сообщения в электронной почте.
По мнению следователей, во время освобождения от ареста блогер может скрыться от правоохранителей или повлиять на свидетелей.
Слушателями в судебном разбирательстве выступили депутат Законодательного собрания Нафик Фамиев и политтехнолог Сергей Ярутин. Истец Андрей Козловский в суд не явился, информирует Znak.com.
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