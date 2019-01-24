Екатеринбургский блогер Устинов по решению суда оставлен под арестом на 4 месяца

Верх-Исетский райсуд уральской столицы вынес решение о продлении срока ареста Александра Устинова до 25 мая 2019 года.

22 января состоялось судебное разбирательство по делу блогера. В качестве свидетелей были выслушаны родители Устинова. Представители СКР выступили с ходатайством о продлении срока разбирательства. По их словам, необходимо провести опрос 50 свидетелей и сделать экспертизы. Помимо этого, следственный комитет проведет очные ставки и проанализирует сообщения в электронной почте.

По мнению следователей, во время освобождения от ареста блогер может скрыться от правоохранителей или повлиять на свидетелей.