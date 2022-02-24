Обвиняемый во взятках уральский экс-полицейский Александр Темников подал апелляцию

Экс-полицейский не согласился с помещением под стражу и попытался опротестовать постановление Железнодорожного суда Екатеринбурга. Адвокат обвиняемого подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, однако там не усмотрели причин для пересмотра решения.
Единственное нарушение касается срока ареста. Александра Темникова поместили под стражу до 7 апреля, а надо было только до 3 числа, сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, в бытность полицейским мужчина создал организованную преступную группу, целью которой становились свердловские наркодилеры. Полицейские подбрасывали им наркотики, после чего предлагали не возбуждать уголовные дела за незаконное вознаграждение.
Отказ платить «дань» в размере нескольких сотен тысяч рублей оборачивался уголовным преследованием. Однако сообщники попали в поле зрения службы собственной безопасности ГУ МВД региона и ФСБ. Исполнителей задержали в 2018 году, а организатора преступлений позже.
Темникову вменяют три эпизода взяток из более чем пятидесяти.