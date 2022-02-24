Обвиняемый во взятках уральский экс-полицейский Александр Темников подал апелляцию

Экс-полицейский не согласился с помещением под стражу и попытался опротестовать постановление Железнодорожного суда Екатеринбурга. Адвокат обвиняемого подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, однако там не усмотрели причин для пересмотра решения.