Обвиняемый во взятках уральский экс-полицейский Александр Темников подал апелляцию

Обвиняемый во взятках уральский экс-полицейский Александр Темников подал апелляцию
Обвиняемый во взятках уральский экс-полицейский Александр Темников подал апелляцию
Сегодня, 13:22ПроисшествияФото: 1MI

Экс-полицейскому в Екатеринбурге сбавили срок пребывания под арестом

Рассмотрена апелляционная жалоба экс-начальника антинаркотического отдела УМВД Екатеринбурга Александра Темникова. Мужчину обвиняют в получении взяток в крупном размере.

Экс-полицейский не согласился с помещением под стражу и попытался опротестовать постановление Железнодорожного суда Екатеринбурга. Адвокат обвиняемого подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, однако там не усмотрели причин для пересмотра решения.

Единственное нарушение касается срока ареста. Александра Темникова поместили под стражу до 7 апреля, а надо было только до 3 числа, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в бытность полицейским мужчина создал организованную преступную группу, целью которой становились свердловские наркодилеры. Полицейские подбрасывали им наркотики, после чего предлагали не возбуждать уголовные дела за незаконное вознаграждение.

Отказ платить «дань» в размере нескольких сотен тысяч рублей оборачивался уголовным преследованием. Однако сообщники попали в поле зрения службы собственной безопасности ГУ МВД региона и ФСБ. Исполнителей задержали в 2018 году, а организатора преступлений позже.

Темникову вменяют три эпизода взяток из более чем пятидесяти.

Сюжеты:
Екатеринбург
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