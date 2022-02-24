В отношении сотрудника УСБ полиции Нижнего Тагила возбудили уголовное дело

По предварительным данным, полицейский получил с сотрудников ГИБДД Нижнего Тагила 50 тысяч рублей. Как сообщил TagilCity.ru источник в правоохранительных органах, Денис Р. пообещал не составлять материал о взятке на госавтоинспекторов за эту сумму. В настоящий момент силовику грозит до 6 лет лишения свободы за мошеннические действия с использованием служебных полномочий (ч.3 ст. 159 УК РФ).
Сотрудники ГИБДД «отмазали» одного водителя за пьяную езду, об этом узнал Р. Он занимался этим экипажем. Сотрудник УСБ вынес отказ по материалу о взятке гаишников, поделился собеседник редакции.
По данному факту TagilCity.ru направил запрос в СУ СК РФ по Свердловской области. Старший помощник руководителя управления, полковник юстиции Александр Шульга не опроверг факт наличия дела в отношении данного сотрудника УСБ МВД Нижнего Тагила, однако сообщил, что информация по делу не подлежит разглашению.
Относительно наличия (или отсутствия) служебной проверки в отношении указанного в вашем запросе гражданина, а также относительно того, является ли он действующим сотрудником полиции, рекомендую обратиться по месту службы должностного лица, сообщил Александр Шульга.
Редакция TagilCity.ru направила соответствующий запрос в полицию, однако его замначальника гарнизона МУ МВД России «Нижнетагильское» Наталья Саввина в ответе назвала некорректным по содержанию.
По информации собеседника редакции, дело Дениса Р. рассматривается в СУ СК РФ по Тагилстроевскому району.