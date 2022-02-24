В отношении сотрудника УСБ полиции Нижнего Тагила возбудили уголовное дело

В отношении сотрудника УСБ полиции Нижнего Тагила возбудили уголовное дело
В отношении сотрудника УСБ полиции Нижнего Тагила возбудили уголовное дело
Сегодня, 10:57ПроисшествияФото: 1МI
Сотрудник управления собственной безопасности МУ МВД России «Нижнетагильское» Денис Р. стал фигурантом уголовного дела о мошеннических действиях с использованием служебных полномочий, сообщает собеседник редакции в правоохранительных органах.

По предварительным данным, полицейский получил с сотрудников ГИБДД Нижнего Тагила 50 тысяч рублей. Как сообщил TagilCity.ru источник в правоохранительных органах, Денис Р. пообещал не составлять материал о взятке на госавтоинспекторов за эту сумму. В настоящий момент силовику грозит до 6 лет лишения свободы за мошеннические действия с использованием служебных полномочий (ч.3 ст. 159 УК РФ).

Сотрудники ГИБДД «отмазали» одного водителя за пьяную езду, об этом узнал Р. Он занимался этим экипажем. Сотрудник УСБ вынес отказ по материалу о взятке гаишников, поделился собеседник редакции.

По данному факту TagilCity.ru направил запрос в СУ СК РФ по Свердловской области. Старший помощник руководителя управления, полковник юстиции Александр Шульга не опроверг факт наличия дела в отношении данного сотрудника УСБ МВД Нижнего Тагила, однако сообщил, что информация по делу не подлежит разглашению.

Относительно наличия (или отсутствия) служебной проверки в отношении указанного в вашем запросе гражданина, а также относительно того, является ли он действующим сотрудником полиции, рекомендую обратиться по месту службы должностного лица, сообщил Александр Шульга.

Редакция TagilCity.ru направила соответствующий запрос в полицию, однако его замначальника гарнизона МУ МВД России «Нижнетагильское» Наталья Саввина в ответе назвала некорректным по содержанию.

По информации собеседника редакции, дело Дениса Р. рассматривается в СУ СК РФ по Тагилстроевскому району.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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