В отношении сотрудника УСБ полиции Нижнего Тагила возбудили уголовное дело

По предварительным данным, полицейский получил с сотрудников ГИБДД Нижнего Тагила 50 тысяч рублей. Как сообщил TagilCity.ru источник в правоохранительных органах, Денис Р. пообещал не составлять материал о взятке на госавтоинспекторов за эту сумму. В настоящий момент силовику грозит до 6 лет лишения свободы за мошеннические действия с использованием служебных полномочий (ч.3 ст. 159 УК РФ).