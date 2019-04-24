В Екатеринбурге декоративная конструкция в KFC придавила 8 человек
В Екатеринбурге восемь человек в возрасте от 15 до 18 лет были госпитализированы из ТК «Омега». На них в KFC упала декоративная конструкция, пишет портал Е1.
Как рассказала участница инцидента, она в компании друзей находилась в ресторане KFC, там на тонких тросах по всему залу висят декоративные конструкции из дерева. Одну из них задел молодой человек, она упала на всю компанию. Девушка пояснила, что сотрудники кафе предложили им в качестве компенсации бесплатные бургеры. Однако молодые люди вызвали медиков и позвонили родителям. Восемь человек были госпитализированы с подозрением на сотрясение головного мозга.
На место происшествия выезжали оперативники. В настоящий момент проверку проводит следственный комитет.
Доследственная проверка проводится на предмет наличия признаков 238-й статьи УК РФ (Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), пояснили корреспондентам Е1 в следственном комитете.