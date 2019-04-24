В Екатеринбурге декоративная конструкция в KFC придавила 8 человек

Как рассказала участница инцидента, она в компании друзей находилась в ресторане KFC, там на тонких тросах по всему залу висят декоративные конструкции из дерева. Одну из них задел молодой человек, она упала на всю компанию. Девушка пояснила, что сотрудники кафе предложили им в качестве компенсации бесплатные бургеры. Однако молодые люди вызвали медиков и позвонили родителям. Восемь человек были госпитализированы с подозрением на сотрясение головного мозга.