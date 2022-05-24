Отец 8-месячного малыша из Екатеринбурга раскрыл причину смерти ребенка

22 мая в Екатеринбурге произошло ЧП. Отец 8-месячного малыша задавил его во сне, пишет Е1. По версии отца ребенка, смерть наступила из-за неуточненной вирусной инфекции. Именно такую справку о смерти ребенка ему выдали.
У супруги было 40 дней со дня смерти мамы, мы немного выпили. Вечером мы играли со Степой. Олеся отлучилась к друзьям, а я остался с ребенком. Мы уснули. Я проснулся, увидел, что у Степы губы синие. Быстро вызвал скорую,рассказал отец.
Сейчас эксперты выясняют все обстоятельства трагедии. Отец погибшего настаивает, что информация о том, что он задавил его во сне – ложь. Он утверждает, что задавить ребенка никак не мог – тот был достаточно крупным и активным.
Также Игорь рассказал, что недавно ребенок перенес коронавирус. А родился он с заболеванием – порок сердца.