В Казахстане при взрыве склада с боеприпасами пострадали 70 человек
Сегодня, 19:48ПроисшествияФото: скрин с видео Tengrinews.kz
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В Казахстане 24 июня на территории воинской части взорвался склад с боеприпасами. Сообщается, что пострадали более 70 человек, пишет РИА Новости.
Склад взорвался утром в городе Арысь. 48 человек доставлены в больницы, 15 человек госпитализированы , из них двое детей, 23 человека самостоятельно обратились за медицинской помощью.
Министр обороны Нурлан Ермекбаев сообщил об одном погибшем. На его машину упал снаряд.
Из-за пожара взрывов в городе объявлен режим ЧС, местных жителей эвакуируют. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения с веществами, предоставляющими опасность для окружающих».
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