Двое детей погибли во время пожара в уральском селе

Двое детей погибли во время пожара в уральском селе
Двое детей погибли во время пожара в уральском селе
Сегодня, 10:32ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Двое детей погибли в ночь на 24 сентября во время пожара в частном доме в селе Кадниково Сысертского района.

Сообщение о пожаре поступило в 03.15. На площади в 100 квадратных метров горели частный дом и надворные постройки, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Когда здание загорелось, в нем находились двое мальчиков, а также их мама и ее подруга, которая пришла в гости с еще двумя детьми. Муж женщины был на работе. Когда женщины заметили пламя, то успели схватить двоих детей и выбежать из дома. В пожаре скончались ребенок хозяйки дома и ее подруги.

По данному факту на данный момент прокуратура проводит проверку.

Там сообщили, что по предварительным данным, дом семья взяла в аренду. Он построен в 1965 году, в нем есть электричество. По словам соседей, семья положительная.

Предположительно пожар начался в пристрое. Рассматривается две версии — неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки.

На место происшествия выезжал и. о. Свердловского межрайонного прокурора Андрей Дорофеев.

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