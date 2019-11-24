В Нижнем Тагиле дома на улице Пархоменко из-за аварии остались без холодной воды
Сегодня, 12:52ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В центре Нижнего Тагила многоквартирные дома на улице Пархоменко остались без холодной воды из-за коммунальной аварии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как рассказали TagilCity.ru в ООО «Водоканал-НТ» на участке произошла коммунальная авария. Воды не будет в домах до её устранения.
Ведутся работы по устранению прорыва воды. Сроки ремонтных работ пока не определены. Но постараемся сделать всё сегодня,рассказали в «Водоканале-НТ».
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей