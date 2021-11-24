Полиция спасла оформившего по принуждению девять кредитов екатеринбуржца

Найдена жертва злоумышленников была в квартире жилого дома в микрорайоне Химмаш. Сотрудники полиции обнаружили в квартире не только пропавшего молодого человека, но и других людей. Никто из присутствовавших заявление писать не стал, сообщает знак со ссылкой на главу пресс-службы областного УМВД Валерия Горелых. Также Горелых сообщил, что делать стопроцентные выводы на данный момент рано, полиция еще устанавливает все обстоятельства случившегося.