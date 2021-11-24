Полиция спасла оформившего по принуждению девять кредитов екатеринбуржца

Полиция спасла оформившего по принуждению девять кредитов екатеринбуржца
Полиция спасла оформившего по принуждению девять кредитов екатеринбуржца
Сегодня, 17:18ПроисшествияФото: 1MI
Сотрудники екатеринбургского УМВД освободили из плена 19-летнего юношу, которого вынудили оформить на себя девять кредитных карт различных банков.

После принудительного оформления всех кредитов, молодой екатеринбуржец пропал и перестал отвечать на звонки. Мать юноши забила тревогу и написала заявление о пропаже, после чего сотрудники свердловского УМВД начали поиски.

Найдена жертва злоумышленников была в квартире жилого дома в микрорайоне Химмаш. Сотрудники полиции обнаружили в квартире не только пропавшего молодого человека, но и других людей. Никто из присутствовавших заявление писать не стал, сообщает знак со ссылкой на главу пресс-службы областного УМВД Валерия Горелых. Также Горелых сообщил, что делать стопроцентные выводы на данный момент рано, полиция еще устанавливает все обстоятельства случившегося.

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Екатеринбург
полициямошенникикредиты
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