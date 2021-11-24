В Екатеринбурге суд в 15 раз снизил компенсацию пострадавшим в дверях электрички

Александр рассказал, что даже поиск ответчика оказался не самой простой задачей, так как РЖД и «Свердловская пригородная компания» не брали на себя ответственность, мотивируя это тем, что электричка была сдана в аренду. Более того, по словам юриста, РЖД утверждает, что причиной происшествия стала грубая неосторожность со стороны потерпевших.