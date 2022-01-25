Многодетного отца на Урале посадили на 3,8 лет за смерть таксиста в ДТП

В Кировграде вынесен приговор отношении фигуранта уголовного дела о смертельном ДТП. По решению суда, многодетный отец Михаил Сухоруков отправится в колонию-поселение на срок 3 года 8 месяцев.

3 февраля прошлого года на втором километре трассы Кировград — Верхний Тагил произошла дорожная авария. Михаил Сухоруков управлял своим автомобилем марки Nissan Almera. Домой мужчина возвращался вместе с дочерью. Далее, как сам говорит Сухоруков, произошло неожиданное. Перед автомобилем вывернул налево Hyundai Accent. От удара водитель этой машины получил смертельные травмы. Пассажир такси, свидетель произошедшего, якобы выскочил и убежал в лес. Полицейских он не дождался. По факту гибели человека было возбуждено уголовное дело. Многодетного Михаила Сухорукова суд признал виновным. Из материалов дела следует, что водитель хотел объехать такси, но при этом нарушил требование знака «Обгон запрещен», выехав на встречную полосу. На суде обвиняемый это отрицал. Он заявил что ехал строго в прямом направлении. Такси с обочины резко рвануло влево, даже не включив сигнал поворота. На «встречку» нарушитель, с его слов, не выезжал. А тормозной путь инспекторы ГИБДД измерили уже после очистки дороги от снега. Выслушав доводы сторон, суд приговорил многодетного отца к 3 годам 8 месяцам с отбыванием наказания в колонии-поселении. У осужденного есть 10 дней на подачу апелляции.

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