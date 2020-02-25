В Реже убили учителя физкультуры

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В Реже убит преподаватель физкультуры. В убийстве подозревается его возлюбленная, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Мужчина работал учителем в политехникуме Режа. Как рассказал источник издания, убитый был разведён и около года встречался с девушкой, с которой у него произошла ссора. По предварительным данным, возлюбленная ударила мужчину ножницами в сердце.
Так как у девушки есть ребенок и ей не с кем его оставить, она находится под подпиской о невыезде.
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