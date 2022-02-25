Тагильчанка решила отдохнуть и оставила 4-летнего ребенка одного без еды и воды

Тагильчанка решила отдохнуть и оставила 4-летнего ребенка одного без еды и воды
Тагильчанка решила отдохнуть и оставила 4-летнего ребенка одного без еды и воды
Сегодня, 15:36ПроисшествияФото: 1MI
Четырехлетнего ребенка оставила тагильчанка в квартире и отправилась отдыхать. Он находился без еды, воды, с открытыми дверями и окнами.

Ушла из дома девушка 1999 года рождения около 09.00. Вернулась она в 22.00 в тот же день. Однако в 16.00 соседи услышали, как ребенок плачет. Они вошли в квартиру и увидели, что он один и находится в антисанитарных условиях. Незамедлительно была вызвана полиция. В результате мальчик 2018 года рождения был помещен в одно из лечебных учреждений города, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

На данный момент он там и находится. При этом мать им не интересуется. Девушка после возвращения домой заметила, что сына нет, но предпринимать меры по его поиску не стала и легла спать. Полицейские нашли ее через два дня.

В результате в отношении мамы возбуждено уголовное дело за оставление ребенка в опасном для жизни и здоровья состоянии.

В полиции отмечают, что ранее девушка уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а свидетели рассказали, что она часто оставляла с соседями, в том числе и надолго.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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