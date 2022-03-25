Банда подростков избила школьника в Екатеринбурге

Группировка подростков, по словам матери пострадавшего, часто бывает в районе улиц Гурзуфская, Посадская, Белореченская. Всем детям от 14 до 16 лет. Периодически эти дети, по словам женщины, нападают на людей и даже на взрослых мужчин.
На ее сына напали 22 марта. У одноклассника мальчика забрали какую-то вещь. Он попросил заступиться. Сын, по словам женщины, пошел поговорить, но его начали избивать. Одноклассник вступился за избиваемого.
Мальчик после этого, рассказывает его мама, потерял сознание, а заступившемуся однокласснику порезали руки. Последний утащил друга к себе домой, оттуда родителям сообщили о произошедшем.
Женщина обратилась в полицию с заявлением. По ее словам, ПДН в курсе, что группировка есть, но пока полицейские ограничиваются только беседами с ними.
В правоохранительных органах источник издания рассказал, что участников конфликта уже опрашивают. Там добавили, что потерпевший был не один и стал инициатором конфликта. Ребята договорились встретиться и с каждой стороны было по несколько человек. Они подрались, а потом разошлись.