Банда подростков избила школьника в Екатеринбурге

Банда подростков избила школьника в Екатеринбурге
Банда подростков избила школьника в Екатеринбурге
Сегодня, 10:22ПроисшествияФото: 1MI
Подростки в Екатеринбурге избили 14-летнего школьника. Мальчик доставлен в больницу с переломом бедра, черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и травмой глаза.

Группировка подростков, по словам матери пострадавшего, часто бывает в районе улиц Гурзуфская, Посадская, Белореченская. Всем детям от 14 до 16 лет. Периодически эти дети, по словам женщины, нападают на людей и даже на взрослых мужчин.

На ее сына напали 22 марта. У одноклассника мальчика забрали какую-то вещь. Он попросил заступиться. Сын, по словам женщины, пошел поговорить, но его начали избивать. Одноклассник вступился за избиваемого.

Мальчик после этого, рассказывает его мама, потерял сознание, а заступившемуся однокласснику порезали руки. Последний утащил друга к себе домой, оттуда родителям сообщили о произошедшем.

Женщина обратилась в полицию с заявлением. По ее словам, ПДН в курсе, что группировка есть, но пока полицейские ограничиваются только беседами с ними.

В правоохранительных органах источник издания рассказал, что участников конфликта уже опрашивают. Там добавили, что потерпевший был не один и стал инициатором конфликта. Ребята договорились встретиться и с каждой стороны было по несколько человек. Они подрались, а потом разошлись.

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