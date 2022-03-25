Банда подростков избила школьника в Екатеринбурге

В правоохранительных органах источник издания рассказал, что участников конфликта уже опрашивают. Там добавили, что потерпевший был не один и стал инициатором конфликта. Ребята договорились встретиться и с каждой стороны было по несколько человек. Они подрались, а потом разошлись.