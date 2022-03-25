Контейнеры с маслом загорелись на хлебозаводе в Невьянске

Сообщение о происшествии поступило в 9.05. По предварительным данным площадь горения составила более тысячи квадратных метров. Локализовать огонь спасателям удалось только в 11.40, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Тушение было осложнено высокой температурой, а также угрозой разлива маслом и сильным дымом. На данный момент работы по тушению продолжаются. О пострадавших неизвестно. Однако угрозы распространения огня на другие здания нет.
На месте развернут штаб пожаротушения. В ликвидации задействованы 8 единиц техники и 26 человек личного состава.