Контейнеры с маслом загорелись на хлебозаводе в Невьянске

Контейнеры с маслом загорелись на хлебозаводе в Невьянске
Контейнеры с маслом загорелись на хлебозаводе в Невьянске
Сегодня, 13:10ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Сильный пожар произошел на Невьянском хлебозаводе утром 25 марта. Загорелись кубовые контейнеры с малом в маслоцехе.

Сообщение о происшествии поступило в 9.05. По предварительным данным площадь горения составила более тысячи квадратных метров. Локализовать огонь спасателям удалось только в 11.40, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Тушение было осложнено высокой температурой, а также угрозой разлива маслом и сильным дымом. На данный момент работы по тушению продолжаются. О пострадавших неизвестно. Однако угрозы распространения огня на другие здания нет.

На месте развернут штаб пожаротушения. В ликвидации задействованы 8 единиц техники и 26 человек личного состава.

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