Обвиняемый в изнасиловании девочки свердловский врач-онколог вышел из СИЗО

После двух месяцев в СИЗО Иван Собачев отпущен на свободу, сообщает «КП-Екатеринбург». Заведующий отделением паллиативной помощи Свердловского областного онкодиспансера задержали по обвинению в групповом изнасиловании 15-летней школьницы. Теперь содержание под стражей ему заменили на запрет определённых действий.
Доказательств виновности моего подзащитного нет. Вот это и принял во внимание суд. Мы удовлетворены этим решением,прокомментировал адвокат Алексей Кочнев.
Вместе с Собачевым обвиняемыми по делу проходят генерал-майор в отставке Рамиль Гилязов и Оксана Гортинская.
По версии следствия, со школьницей они встретились у Южного вокзала в съёмной квартире. Позже девушка убежала из квартиры и попросила охранника вызвать полицию. Прибывший наряд ППСП задержал подозреваемых, а в квартире правоохранители обнаружили колготки девочки и белый порошок.
25 мая суд рассмотрит вопрос о продлении срока содержания под стражей Гилязова и Гортинской.