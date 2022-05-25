Обвиняемый в изнасиловании девочки свердловский врач-онколог вышел из СИЗО

Обвиняемый в изнасиловании девочки свердловский врач-онколог вышел из СИЗО
Обвиняемый в изнасиловании девочки свердловский врач-онколог вышел из СИЗО
Сегодня, 13:09ПроисшествияФото: 1MI
Врач-онколог из Екатеринбурга Иван Собачев, которого обвиняют в изнасиловании 15-летней школьницы, вышел из СИЗО.

После двух месяцев в СИЗО Иван Собачев отпущен на свободу, сообщает «КП-Екатеринбург». Заведующий отделением паллиативной помощи Свердловского областного онкодиспансера задержали по обвинению в групповом изнасиловании 15-летней школьницы. Теперь содержание под стражей ему заменили на запрет определённых действий.

Доказательств виновности моего подзащитного нет. Вот это и принял во внимание суд. Мы удовлетворены этим решением,прокомментировал адвокат Алексей Кочнев.

Вместе с Собачевым обвиняемыми по делу проходят генерал-майор в отставке Рамиль Гилязов и Оксана Гортинская.

По версии следствия, со школьницей они встретились у Южного вокзала в съёмной квартире. Позже девушка убежала из квартиры и попросила охранника вызвать полицию. Прибывший наряд ППСП задержал подозреваемых, а в квартире правоохранители обнаружили колготки девочки и белый порошок.

25 мая суд рассмотрит вопрос о продлении срока содержания под стражей Гилязова и Гортинской.

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