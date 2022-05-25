За ревность к подруге житель Нижней Туры убил сожительницу

За ревность к подруге житель Нижней Туры убил сожительницу

За ревность к подруге житель Нижней Туры убил сожительницу

Сегодня, 14:07
Происшествия
Фото: 1MI
За убийство девушки к десяти годам тюремного заключения 41-летнего мужчину приговорил суд Нижней Туры.

Следственные мероприятия показали, что 6 января пьяный житель города Нижняя Тура Александр Веселов убил свою сожительницу, с которой в тот момент распивал алкоголь.

Девушка высказалась о том, что ревнует мужчину к даме, у которой он гостил накануне. Ее слова вызывали у мужчины агрессию. Преступник схватил острый нож и пронзил им собутыльницу.

Нанесенное девушке ранение оказалось смертельным. Она вскоре скончалась там же, где ее зарезали.

По решению Нижнетуринского суда, Веселов за убийство отбудет десятилетний срок в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он возместит дочери убитой миллион рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Ожидается вступление приговора в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
судубийствокриминалалкогольколонияревностьНижняя Тура#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы