В Нижнем Тагиле ребенок остался один дома и устроил пожар
Сегодня, 16:59ПроисшествияФото: Группа «ЧП Нижний Тагил»
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В Нижнем Тагиле на улице Красногвардейской, 8а маленький ребенок играл со спичками и устроил пожар, сообщается в группе «ЧП Нижний Тагил» в соцсети.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам очевидцев, ребенок остался без присмотра взрослых. Мальчик играл со спичками, и одна из них попала в игрушки. Мама и бабушка ребенка были на работе,
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Сгорела вся квартира, на тушение выезжали три пожарных расчета. Очевидцы также написали, что ребенок не пострадал.
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