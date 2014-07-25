Ночью в Нижнем Тагиле горели автомобиль и катер

В ночь на 25 июля в 2.45 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу Успенского, 51. На площади 12 кв.м сгорел речной катер, также оказались повреждены моторный отсек и салон автомобиля «Нива». Причина и ущерб устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 6 человек личного состава. Пожар удалось потушить в течение четырех минут.