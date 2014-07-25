Ночью в Нижнем Тагиле горели автомобиль и катер
Сегодняшней ночью в Нижнем Тагиле случилось два пожара.
В ночь на 25 июля в 2.45 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по адресу Успенского, 51. На площади 12 кв.м сгорел речной катер, также оказались повреждены моторный отсек и салон автомобиля «Нива». Причина и ущерб устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 6 человек личного состава. Пожар удалось потушить в течение четырех минут.
Второй раз пожарные выезжали на тушение автомобиля на Восточный проезд. У дома номер 6 огнем были повреждены багажный отсек и салон автомобиля Land Rover Evoque. Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 3 ночи. По всей видимости, причина - короткое замыкание электропроводки. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 6 человек личного состава. В течение трех минут пожар ликвидирован.
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