Домашние животные сгорели во время пожара на улице Менделеева в Нижнем Тагиле

Ночью 25 июля на улице Менделеева загорелся частный дом. Журналисту TagilCity.ru пояснили, что, возгорание могло начаться со двора, не исключается версия поджога. Когда хозяин дома рассказывал о случившемся пожаре, он не мог сдержать эмоции и плакал.

Моя жена ложится спать рано, так как ей нужно вставать на работу в шесть часов утра. А я не работаю, и обычно намного позже ее ложусь. Ночью перед сном я увидел двух мужчин, которые убегали с моего огорода в сторону пруда. Я выбежал из дома, смотрю - двор горит. Я сразу же побежал в дом, разбудил жену и вызвал пожарных, рассказывает Анатолий, хозяин сгоревшего дома.

Местные жители рассказали, что через некоторое время загорелся соседний дом, в котором никто не проживает. Пожарные тушили возгорание всю ночь.

Пожарные приехали быстро, но к тому времени уже весь дом был охвачен огнем. Пламя также перекинулось на соседний дом. В нем никто не проживал. Огонь тушили огонь всю ночь. Последние машины уехали в районе девяти часов утра, сообщили местные жители.

Со слов пострадавшего, оба дома сгорели полностью. В пожаре погибли домашние животные.

У меня сгорело все: мебель, бытовая техника, ценные вещи. Я ничего не смог спасти. Дом деревянный, огонь его охватил за считанные минуты. В пожаре у меня сгорели домашние животные: четыре свиньи, четыре курицы и кошка, поделился горем потерпевший.