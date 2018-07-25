Домашние животные сгорели во время пожара на улице Менделеева в Нижнем Тагиле
Ночью 25 июля сгорели два частных дома в Нижнем Тагиле. Пожарные боролись с открытым огнем всю ночь. В огне погибли домашние животные. Как стало известно TagilCity.ru от очевидцев, не исключается версия поджога.
Ночью 25 июля на улице Менделеева загорелся частный дом. Журналисту TagilCity.ru пояснили, что, возгорание могло начаться со двора, не исключается версия поджога. Когда хозяин дома рассказывал о случившемся пожаре, он не мог сдержать эмоции и плакал.
Моя жена ложится спать рано, так как ей нужно вставать на работу в шесть часов утра. А я не работаю, и обычно намного позже ее ложусь. Ночью перед сном я увидел двух мужчин, которые убегали с моего огорода в сторону пруда. Я выбежал из дома, смотрю - двор горит. Я сразу же побежал в дом, разбудил жену и вызвал пожарных, рассказывает Анатолий, хозяин сгоревшего дома.
Местные жители рассказали, что через некоторое время загорелся соседний дом, в котором никто не проживает. Пожарные тушили возгорание всю ночь.
Пожарные приехали быстро, но к тому времени уже весь дом был охвачен огнем. Пламя также перекинулось на соседний дом. В нем никто не проживал. Огонь тушили огонь всю ночь. Последние машины уехали в районе девяти часов утра, сообщили местные жители.
Со слов пострадавшего, оба дома сгорели полностью. В пожаре погибли домашние животные.
У меня сгорело все: мебель, бытовая техника, ценные вещи. Я ничего не смог спасти. Дом деревянный, огонь его охватил за считанные минуты. В пожаре у меня сгорели домашние животные: четыре свиньи, четыре курицы и кошка, поделился горем потерпевший.
Причины возгорания пока не установлены. Местные жители не исключают версию поджога. Обстоятельства происшествия устанавливаются.