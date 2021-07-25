Две цистерны с горючим загорелись в Екатеринбурге

Две цистерны с горючим загорелись в Екатеринбурге
Две цистерны с горючим загорелись в Екатеринбурге
Сегодня, 16:59ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Сегодня днём, 25 июля 2021 года, в Екатеринбурге в районе 14.00 на Егоршинском подходе вспыхнули две цистерны с горючей жидкостью. Инцидент случился на улице Высоцкого, 1.

Клубы черного дыма заметили проезжавшие водители и незамедлительно вызвали спасателей.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пострадавших в результате ЧП – нет.

Локализовать возгорание удалось за 10 минут. На месте происшествия работали 2 пожарных расчёта и 8 спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, что в Екатеринбурге ночью горело двухэтажное здание на Краснофлотцев, 42. Площадь пожара составляла 200 квадратных метров. Пожару была присвоена повышенная категория сложности.

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