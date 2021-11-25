Автомобилист сбил трех стоящих на тротуаре человек в Дегтярске

Автомобилист сбил трех стоящих на тротуаре человек в Дегтярске
Автомобилист сбил трех стоящих на тротуаре человек в Дегтярске
Сегодня, 22:24ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
Водитель автомобиля не сумел справиться с управлением и выехал на тротуар, где сбил троих горожан. Инцидент случился утром в Дегтярске на улице Клубная.

В аварии травмы получили друзья автолюбителя: 34-летний уралец и молодые люди 25 и 17 лет. Автомобиль ехал на высокой скорости по дороге, обледеневшей из-за выпавшего снега, сообщает областной отдел пропаганды УГИБДД.

В инциденте пострадали трое пешеходов, однако самый старший мужчина решил отказаться от госпитализации, а вот молодые люди были доставлены в ГАУЗ СО СОКБ № 1 в Екатеринбурге.

По словам водителя, он планировал свернуть налево и понизить скорость, но неожиданно машину занесло и она выехала на тротуар, сбивая друзей уральца.

Напомним, 11 ноября на улице Металлургов в Нижнем Тагиле «Шевроле Нива» сбила мать и дочь на пешеходном переходе. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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