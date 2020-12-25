Появились фотографии с места убийства водителя маршрутки в Екатеринбурге

Появились фотографии с места убийства водителя маршрутки в Екатеринбурге

Сегодня, 15:07ПроисшествияPhoto: пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области
Появились фотографии с места событий, при которых ранение в голову получил водитель маршрутки в Екатеринбурге.

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, скончавшийся в больнице от ранения в голову был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Мужчине было 44 года. В момент происшествия он находился за рулем «Форда Транзит». Водитель занимался транспортировкой пассажиров из Березовского в Екатеринбург.

Photo:пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области

Сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить на месте происшествия гильзу. Поиски стрелка продолжаются. Привлечение к оперативно-розыскным мероприятиям двух служебных псов не принесло результатов. По предварительной информации, подозреваемый скрылся во близлежащих жилых дворах.

Напомним, вечером 24 декабря неизвестный выстрелил в водителя маршрутки в Екатеринбурге. Пострадал мужчина 1976 года рождения. От полученной раны позднее он скончался в больнице.

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