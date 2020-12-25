Появились фотографии с места убийства водителя маршрутки в Екатеринбурге

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, скончавшийся в больнице от ранения в голову был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Мужчине было 44 года. В момент происшествия он находился за рулем «Форда Транзит». Водитель занимался транспортировкой пассажиров из Березовского в Екатеринбург.