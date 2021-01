На железнодорожном вокзале в Екатеринбурге с потолка обрушились декоративные панели, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Сейчас ведомство проверяет информацию, появившуюся в Instagram. В публикации написано, что в происшествие случилось в пешеходном тоннеле, при этом никто из сотрудников даже не подошел. Посетителям пришлось пробираться к выходу через препятствия. В случае выявления фактов бездействия или другого ненадлежащего исполнения обязанностей, которые ставят под угрозу здоровье посетителей, будут приняты меры прокурорского реагирования в адрес руководителя организации.

