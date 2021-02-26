Стали известны подробности пожара в торговом центре в Нижнем Тагиле на Вые

Задымление произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Пострадавших в ходе пожара не было выявлено, пишет ИА «Все Новости».
По словам очевидцев, в 16.30 в торговом центре уже не было задымления. С работниками ТЦ общались дознаватели и сотрудники полиции.
Видимо, есть подозрения на нарушения техники безопасности. Не просто задымление,прокомментировали TagilCity.ru очевидцы.
Напомним, 26 февраля около 14.40 в торговом центре напротив ДК «Юбилейный» произошло задымление. Сотрудники центра и посетители смогли эвакуироваться самостоятельно.