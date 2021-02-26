Стали известны подробности пожара в торговом центре в Нижнем Тагиле на Вые

Стали известны подробности пожара в торговом центре в Нижнем Тагиле на Вые

Сегодня, 17:56ПроисшествияФото: ИА «Все новости»
Стали известны подробности пожара в торговом центре напротив ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле на Вые.

Задымление произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Пострадавших в ходе пожара не было выявлено, пишет ИА «Все Новости».

По словам очевидцев, в 16.30 в торговом центре уже не было задымления. С работниками ТЦ общались дознаватели и сотрудники полиции.

Видимо, есть подозрения на нарушения техники безопасности. Не просто задымление,прокомментировали TagilCity.ru очевидцы.

Напомним, 26 февраля около 14.40 в торговом центре напротив ДК «Юбилейный» произошло задымление. Сотрудники центра и посетители смогли эвакуироваться самостоятельно.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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