Газ взорвался в квартире многодетной семьи в Арамиле

Газ взорвался в квартире многодетной семьи в Арамиле
Газ взорвался в квартире многодетной семьи в Арамиле
Сегодня, 12:39ПроисшествияФото: 1MI
В доме на улице Ленина в Арамиле произошел взрыв газа. Инцидент случился утром 26 апреля в пристрое к многоэтажному дому. В результате двое взрослых и один ребенок пострадали.

Сысертская прокуратура начала проверку по данному факту. На данный момент отрабатывается несколько версий случившегося, в том числе неосторожное обращение с оборудованием или его неисправность. Предварительно, во время розжига газового котла произошел хлопок, который привел к возгоранию.

Пострадавшие с ожогами доставлены в больницу. На место также прибыли зампрокурора округа Екатерина Шурыгина.

Специалисты по результатам проверки дадут оценку результатам, в том числе и на предмет соблюдения закона, касающегося обслуживания и проверки газового оборудования, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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Новости УрФО
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