Газ взорвался в квартире многодетной семьи в Арамиле

Сысертская прокуратура начала проверку по данному факту. На данный момент отрабатывается несколько версий случившегося, в том числе неосторожное обращение с оборудованием или его неисправность. Предварительно, во время розжига газового котла произошел хлопок, который привел к возгоранию.
Пострадавшие с ожогами доставлены в больницу. На место также прибыли зампрокурора округа Екатерина Шурыгина.
Специалисты по результатам проверки дадут оценку результатам, в том числе и на предмет соблюдения закона, касающегося обслуживания и проверки газового оборудования, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.