Морпех из Тугулыма погиб на боевом посту в Мариуполе

Морпех Геннадий Мальцев из Тугулыма погиб в ходе спецоперации на Украине. Он родился в деревне Гурина. По данным главы округа Николая Черепанова, это случилось на боевом посту в Мариуполе.

Морпех Геннадий Мальцев из Тугулыма погиб в ходе спецоперации на Украине. Он родился в деревне Гурина. По данным главы округа Николая Черепанова, это случилось на боевом посту в Мариуполе. Фото: Николай Черепанов Похороны состоялись 25 апреля. Проститься с военным пришли сотни местных жителей. По словам главы округа, перед церемонией начался дождь и завершался во время прохождения траурной процессии в сторону кладбища. Однако когда последний венок был возложен на могилу, снова пошел дождь, рассказывает Черепанов. По словам троюродной сестры Геннадия, он погиб 11 апреля. Службу он проходил по контракту. Ранее Геннадий уже дважды бывал в горячих точках. В мирное время он служил в Калининграде. Там со спецоперации его ждала девушка, на которой он планировал жениться. Редакция TagilCity.ru выражает соболезнования родным и близким. Список погибших свердловчан в ходе спецоперации на Украине

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