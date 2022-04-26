Проверка после нападения с ножом на собаку проводится полицией Нижнего Тагила

Проверка после нападения с ножом на собаку проводится полицией Нижнего Тагила
Проверка после нападения с ножом на собаку проводится полицией Нижнего Тагила
Сегодня, 17:33ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Полиция Нижнего Тагила организовала проверку после новости TagilCity.ru о том, как житель Вагонки нанес ножевое ранение своей собаке.

Публикация о догхантере, ранившем свою собаку ножом, появилась на сайте TagilCity.ru 22 апреля. Факт инцидента стал поводом для проведения проверки местного отдела полиции.

По материалу СМИ в отделе полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» будет организована проверка, опрошены свидетели и очевидцы случившегося,рассказала редакции TagilCity.ru начальник пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское» Элина Балуца.

С ее слов, по результатам проверочных мероприятий правоохранительные органы примут обоснованное решение. Жестокое обращение с животными, согласно законодательству РФ, считается уголовным преступлением. Наказание по нему предусматривает штраф, исправительные или обязательные работы, а также лишение свободы до трех лет.

Напомним, 19 апреля мужчина нанес ножевое ранение щенку, так как тот убежал от него к двум другим собаками проходившей мимо женщины.

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