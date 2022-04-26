Проверка после нападения с ножом на собаку проводится полицией Нижнего Тагила

С ее слов, по результатам проверочных мероприятий правоохранительные органы примут обоснованное решение. Жестокое обращение с животными, согласно законодательству РФ, считается уголовным преступлением. Наказание по нему предусматривает штраф, исправительные или обязательные работы, а также лишение свободы до трех лет.