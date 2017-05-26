Труп убитой ножом женщины найден в парке Екатеринбурга

Екатеринбуржцы, гуляющие в Юго-Западном парке, обнаружили труп женщины. Об этом прохожие сразу же сообщили в отделение полиции.

На место выехала оперативно-следственная группа. Полицейские предупреждают гуляющих по парку людей о соблюдении осторожности в сложившейся ситуации и советуют не гулять в одиночку.

Как стало известно, с убитой жестоко расправились при помощи ножа, сообщает «Комсомольская правда», Полиция занимается поиском преступника, совершившего данное преступление.