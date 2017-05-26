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Труп убитой ножом женщины найден в парке Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Труп убитой ножом женщины найден в парке Екатеринбурга

26 мая 2017, 18:25Происшествия
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