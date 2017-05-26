Труп убитой ножом женщины найден в парке Екатеринбурга
26 мая 2017, 18:25Происшествия
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Полиция Екатеринбурга разыскивает убийцу женщины, тело которой обнаружено в парке Юго-Западного микрорайона города.
Сюжеты: Екатеринбург
Екатеринбуржцы, гуляющие в Юго-Западном парке, обнаружили труп женщины. Об этом прохожие сразу же сообщили в отделение полиции.
На место выехала оперативно-следственная группа. Полицейские предупреждают гуляющих по парку людей о соблюдении осторожности в сложившейся ситуации и советуют не гулять в одиночку.
Как стало известно, с убитой жестоко расправились при помощи ножа, сообщает «Комсомольская правда», Полиция занимается поиском преступника, совершившего данное преступление.
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