Председатель СК РФ оценит решение по делу об изнасиловании школьницы

По данным следствия, ЧП произошло так: 15-летняя девушка встретилась со взрослыми людьми на съемной квартире для употребления наркотиков. Далее, по словам девушки, все трое ее изнасиловали. Ей удалось бежать и сообщить обо всем в полицию.