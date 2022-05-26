Председатель СК РФ оценит решение по делу об изнасиловании школьницы

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин оценит решение по делу об изнасиловании свердловской школьницы. Он уже поручил доложить о причинах изменения меры пресечения двоим обвиняемым по данному делу. Об этом сообщается в Следственном комитете России.
Напомним, что следственные органы расследуют уголовное дело об изнасиловании школьницы. Обвиняется экс-генерал Рамиль Гилязов, врач-онколог Иван Собачев и Оксана Гортинская. Последнюю суд отпустил из СИЗО. Собачеву разрешили находиться на свободе до оглашения приговора, а Гилязову продлили срок нахождения под стражей.
По данным следствия, ЧП произошло так: 15-летняя девушка встретилась со взрослыми людьми на съемной квартире для употребления наркотиков. Далее, по словам девушки, все трое ее изнасиловали. Ей удалось бежать и сообщить обо всем в полицию.