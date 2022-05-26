Председатель СК РФ оценит решение по делу об изнасиловании школьницы

Председатель СК РФ оценит решение по делу об изнасиловании школьницы
Председатель СК РФ оценит решение по делу об изнасиловании школьницы
Сегодня, 10:10ПроисшествияФото: pixabay.com
В дело об изнасилованной свердловчанке вмешается глава СУ СК России Александр Бастрыкин.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин оценит решение по делу об изнасиловании свердловской школьницы. Он уже поручил доложить о причинах изменения меры пресечения двоим обвиняемым по данному делу. Об этом сообщается в Следственном комитете России.

Напомним, что следственные органы расследуют уголовное дело об изнасиловании школьницы. Обвиняется экс-генерал Рамиль Гилязов, врач-онколог Иван Собачев и Оксана Гортинская. Последнюю суд отпустил из СИЗО. Собачеву разрешили находиться на свободе до оглашения приговора, а Гилязову продлили срок нахождения под стражей.

По данным следствия, ЧП произошло так: 15-летняя девушка встретилась со взрослыми людьми на съемной квартире для употребления наркотиков. Далее, по словам девушки, все трое ее изнасиловали. Ей удалось бежать и сообщить обо всем в полицию.

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