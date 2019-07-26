В Екатеринбурге суд оставил под стражей военного, убившего экс-супруга своей жены

Адвокат мужчины просил изменить меру пресечения и отправить военного под арест, так как Евгений сознался в содеянном и не имел ранее проблем с законом. Сам задержанный также просил о снисхождении. Он заявил, что хочет побыть с семьей и позаботиться об их будущем.

Меня воспитали таким образом, что если ты что-то совершил, то ответь за это. Сделал дело — ты должен за него ответить. Совершил? Да, признаю. И за это отвечу, сказал Евгений.

Гособвинитель просил не менять меру пресечения, так как мужчина попытался скрыть следы преступления.

Суд принял решение оставить обвиняемого под стражей до 16 сентября.