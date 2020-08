В Екатеринбурге мужчина на BMW X5 силой заставил молодую девушку сесть к нему в машину, пишет Е1.

Очевидцы рассказали, что девушка плакала и просила ее отпустить. Однако мужчина схватил ее и засунул в машину. Люди, стоявшие рядом, попросили отпустить ее, но он выругался на них и уехал. В ГУ МВД по Свердловской области подтвердили, что в полицию поступали сообщения от горожан о похищении девушки. Также там рассказали, что личность владельца машины установлена. Он не является жителем Екатеринбурга. Если информация окажется правдивой, будет возбуждено уголовное дело, пояснили в МВД.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter