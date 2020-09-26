Под Нижним Тагилом перевернулся товарный поезд

Под Нижним Тагилом перевернулся товарный поезд

Сегодня, 21:59ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
У станции Благодать под Екатеринбургом сошел с рельс товарный состав, пишет «Областное ТВ».

Шесть из восьми вагонов со щебнем перевернулись. Повреждено более ста метров железнодорожных путей.

Video:«Областное ТВ»

Нижнетагильская транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

Напомним, бригадира РЖД из Нижнего Тагила осудили за крушение поезда. Бригада железнодорожников меняла шпалы в районе станции Смычка. Движение составов на данном участке не прекращалось. Бригадир не попытался остановить грузовой состав для предотвращения аварии. В результате 16 грузовых вагонов потерпели крушение, 200 метров пути и сам состав получили повреждения.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
поездкрушениеНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы