Под Нижним Тагилом перевернулся товарный поезд

Шесть из восьми вагонов со щебнем перевернулись. Повреждено более ста метров железнодорожных путей.
Нижнетагильская транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия.
Напомним, бригадира РЖД из Нижнего Тагила осудили за крушение поезда. Бригада железнодорожников меняла шпалы в районе станции Смычка. Движение составов на данном участке не прекращалось. Бригадир не попытался остановить грузовой состав для предотвращения аварии. В результате 16 грузовых вагонов потерпели крушение, 200 метров пути и сам состав получили повреждения.