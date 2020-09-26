Под Нижним Тагилом перевернулся товарный поезд

Напомним, бригадира РЖД из Нижнего Тагила осудили за крушение поезда. Бригада железнодорожников меняла шпалы в районе станции Смычка. Движение составов на данном участке не прекращалось. Бригадир не попытался остановить грузовой состав для предотвращения аварии. В результате 16 грузовых вагонов потерпели крушение, 200 метров пути и сам состав получили повреждения.