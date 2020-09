Под Нижним Тагилом перевернулся товарный поезд

У станции Благодать под Екатеринбургом сошел с рельс товарный состав, пишет «Областное ТВ».

Шесть из восьми вагонов со щебнем перевернулись. Повреждено более ста метров железнодорожных путей. Video: «Областное ТВ» Нижнетагильская транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия. Напомним, бригадира РЖД из Нижнего Тагила осудили за крушение поезда. Бригада железнодорожников меняла шпалы в районе станции Смычка. Движение составов на данном участке не прекращалось. Бригадир не попытался остановить грузовой состав для предотвращения аварии. В результате 16 грузовых вагонов потерпели крушение, 200 метров пути и сам состав получили повреждения.

Related news: В Нижнем Тагиле бригадира РЖД осудили за крушение товарного состава с рельс

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter