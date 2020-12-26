Стали известны подробности гибели девочки на горке в Нижнем Тагиле

Стали известны подробности гибели девочки на горке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 21:58ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
Стали известны детали инцидента с девочкой в Нижнем Тагиле, которая погибла во время катания с горки.

Как рассказал редакции TagilCity.ru руководитель пресс-службы регионального полицейского главка полковник Валерий Горелых, семья девочки не состояла на учете в МВД. Ее воспитанием занимались мама и бабушка. На момент инцидента мама была на работе, а девочка попросилась вместе с бабушкой сходить в магазин. Она хотела покататься на местной горке, пока родственница будет заниматься покупками. Сотрудники МВД изучили съемки с камеры видеонаблюдения.

На записях видно, что малышка около восьми раз удачно скатилась с горки, а когда она поднялась на нее еще один раз, вероятно, поскользнулась и упала,рассказал полковник Горелых.

В результате ребенок получил травму, которая была несовместима с жизнью. Медики не смогли спасти ее жизнь. Трагедия, подчеркнул Валерий Горелых, скорее всего, произошла из-за несчастного случая.

Напомним, в Нижнем Тагиле прокуратура проверит факт гибели восьмилетней девочки при катании на санках с горки. Ранее очевидцы сообщили две версии. По одной из них девочка сломала шею, а по другой — задохнулась из-за обмотавшейся вокруг шеи лямки от санок.

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