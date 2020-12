Стали известны подробности гибели девочки на горке в Нижнем Тагиле

Стали известны детали инцидента с девочкой в Нижнем Тагиле, которая погибла во время катания с горки.

Как рассказал редакции TagilCity.ru руководитель пресс-службы регионального полицейского главка полковник Валерий Горелых, семья девочки не состояла на учете в МВД. Ее воспитанием занимались мама и бабушка. На момент инцидента мама была на работе, а девочка попросилась вместе с бабушкой сходить в магазин. Она хотела покататься на местной горке, пока родственница будет заниматься покупками. Сотрудники МВД изучили съемки с камеры видеонаблюдения. На записях видно, что малышка около восьми раз удачно скатилась с горки, а когда она поднялась на нее еще один раз, вероятно, поскользнулась и упала,рассказал полковник Горелых. В результате ребенок получил травму, которая была несовместима с жизнью. Медики не смогли спасти ее жизнь. Трагедия, подчеркнул Валерий Горелых, скорее всего, произошла из-за несчастного случая. Напомним, в Нижнем Тагиле прокуратура проверит факт гибели восьмилетней девочки при катании на санках с горки. Ранее очевидцы сообщили две версии. По одной из них девочка сломала шею, а по другой — задохнулась из-за обмотавшейся вокруг шеи лямки от санок. Бабушка отошла в магазин: в Нижнем Тагиле пройдет проверка гибели девочки на горке

