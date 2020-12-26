Стали известны подробности гибели девочки на горке в Нижнем Тагиле

Как рассказал редакции TagilCity.ru руководитель пресс-службы регионального полицейского главка полковник Валерий Горелых, семья девочки не состояла на учете в МВД. Ее воспитанием занимались мама и бабушка. На момент инцидента мама была на работе, а девочка попросилась вместе с бабушкой сходить в магазин. Она хотела покататься на местной горке, пока родственница будет заниматься покупками. Сотрудники МВД изучили съемки с камеры видеонаблюдения.