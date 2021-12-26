МЧС: на пожаре в Нижнем Тагиле пострадал человек

МЧС: на пожаре в Нижнем Тагиле пострадал человек
МЧС: на пожаре в Нижнем Тагиле пострадал человек
Сегодня, 12:19ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Главное управление МЧС по Свердловской области сообщает о пожаре в Нижнем Тагиле, в ходе которого пострадал человек.

Этим утром в жилом доме на улице Учительской загорелась квартира. Огонь возник в квартире на пятом этаже, началось задымление. Сообщение об этом в региональном управлении МЧС получили в 6.16, после чего на место события выехали боевые расчеты, согласно расписанию выезда.

Борьбу с пожаром вели семь человек при поддержке трех единиц техники. Подача воды осуществлялась на самый верхний этаж по пожарному рукаву. Локализовать бушующее пламя бойцы смогли к 6.23 утра. Еще через 12 минут открытое горение удалось ликвидировать.

Также ведомство сообщает об одном пострадавшем, которого нашли в помещении. О его состоянии не сообщается. Не исключено, что всему виной неосторожное обращение с огнем при курении.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Свердловская областьпожарНижний Тагилтагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы