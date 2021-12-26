МЧС: на пожаре в Нижнем Тагиле пострадал человек

Главное управление МЧС по Свердловской области сообщает о пожаре в Нижнем Тагиле, в ходе которого пострадал человек.

Этим утром в жилом доме на улице Учительской загорелась квартира. Огонь возник в квартире на пятом этаже, началось задымление. Сообщение об этом в региональном управлении МЧС получили в 6.16, после чего на место события выехали боевые расчеты, согласно расписанию выезда. Борьбу с пожаром вели семь человек при поддержке трех единиц техники. Подача воды осуществлялась на самый верхний этаж по пожарному рукаву. Локализовать бушующее пламя бойцы смогли к 6.23 утра. Еще через 12 минут открытое горение удалось ликвидировать. Также ведомство сообщает об одном пострадавшем, которого нашли в помещении. О его состоянии не сообщается. Не исключено, что всему виной неосторожное обращение с огнем при курении.

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