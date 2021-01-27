В Екатеринбурге коллекционер ножей обвинен в двух нападениях на азиаток

Следующее нападение курганец совершил 8 января, в Екатеринбурге, около 22.00, рядом с домом на улице Краснофлотцев, 2. Между ним и женщиной завязалась борьба, так как она крепко держала сумку. Затем грабитель выхватил нож, нанес удар по пальцам жертвы и отрезал их. После этого бросил на месте преступления черный нож кукри и убежал.