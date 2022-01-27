8 млн за год отдала «финансовым аналитикам» жительница свердловского поселка

Пострадавшая увидела по телевизору объявление о заработке путем инвестирования и зарегистрировалась на торговой площадке. После этого ей стали звонить «финансовые аналитики» с московских номеров. Для того, чтобы вкладывать деньги, женщина продала дом и квартиру, а также оформляла кредиты с сентября 2020 по октябрь 2021 года.