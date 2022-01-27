8 млн за год отдала «финансовым аналитикам» жительница свердловского поселка

Пострадавшая увидела по телевизору объявление о заработке путем инвестирования и зарегистрировалась на торговой площадке. После этого ей стали звонить «финансовые аналитики» с московских номеров. Для того, чтобы вкладывать деньги, женщина продала дом и квартиру, а также оформляла кредиты с сентября 2020 по октябрь 2021 года.
«Финансовые аналитики» под различными предлогами выманили у пострадавшей порядка восьми миллионов рублей. Она до последнего считала, что в этой организации все хорошо, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Там отметили, что нельзя доверять незнакомым людям, которые по телефону могут представляться кем угодно, в том числе сотрудниками правоохранительных органов.
Напомним, больше всего преступлений по телефонному мошенничеству регистрируется в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Многие потерпевшие являются работниками «Уралвагонзавода».