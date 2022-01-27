8 млн за год отдала «финансовым аналитикам» жительница свердловского поселка

8 млн за год отдала «финансовым аналитикам» жительница свердловского поселка
8 млн за год отдала «финансовым аналитикам» жительница свердловского поселка
Сегодня, 18:19ПроисшествияФото: 1MI
Жительница поселка Шайтанка за год продала дом, квартиру и перевела телефонным мошенникам порядка восьми миллионов рублей, взятых в кредит.

Пострадавшая увидела по телевизору объявление о заработке путем инвестирования и зарегистрировалась на торговой площадке. После этого ей стали звонить «финансовые аналитики» с московских номеров. Для того, чтобы вкладывать деньги, женщина продала дом и квартиру, а также оформляла кредиты с сентября 2020 по октябрь 2021 года.

«Финансовые аналитики» под различными предлогами выманили у пострадавшей порядка восьми миллионов рублей. Она до последнего считала, что в этой организации все хорошо, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Там отметили, что нельзя доверять незнакомым людям, которые по телефону могут представляться кем угодно, в том числе сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, больше всего преступлений по телефонному мошенничеству регистрируется в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Многие потерпевшие являются работниками «Уралвагонзавода».

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