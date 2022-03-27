Скинутая с балкона многоэтажки железная труба чуть не убила девочку в Верхней Пышме

Троих подростков подозревают жители Верхней Пышмы в том, что они скинули железную трубу с балкона многоэтажного дома. Они чудом не попали в ребенка.

Инцидент случился днем 25 марта во дворе дома на улице Успенской, 18. Подростков зафиксировала камера видеонаблюдения. Родители девочки написали заявление в полицию за попытку нанесения здоровью человека, пишет жительница Верхней Пышмы в местном паблике. Напомним, 1 июня 2019 года в Нижнем Тагиле на Вагонке шестилетний мальчик скинул водопроводный кран с девятого этажа. Он рухнул на голову восьмилетней девочке, которая скончалась в больнице от полученных травм на следующий день. Родители школьницы спустя два года смогли отсудить два миллиона за моральный ущерб. Также ответчики обязаны выплатить им расходы на захоронение ребенка. В Нижнем Тагиле мальчик кинул с 9 этажа железный кран в голову семилетней девочки 6 Фото Ребёнка с большой кровопотерей госпитализировали без сознания

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