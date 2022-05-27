Начальник «Почты России» украл полмиллиона из кассы в Верхней Салде

Начальник «Почты России» украл полмиллиона из кассы в Верхней Салде
Начальник «Почты России» украл полмиллиона из кассы в Верхней Салде
Сегодня, 10:20ПроисшествияФото: pixabay.com
Полмиллиона из кассы достал руководитель отделения почты в Верхней Салде. Деньги он присвоил себе.

В Верхней Салде начальник отделения «Почты России» признан виновным в краже 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Верхнесалдинского районного суда.

Известно, что 53-летнему мужчине вменили ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества в крупном размере). За это его могут посадить в тюрьму на год. Также он должен выплатить своему начальству моральную компенсацию. Приговор пока не вступил в силу.

Напомним, ранее двое мужчин из Нижнего Тагила под видом гостей украли у пенсионерки 250 тысяч рублей. Злоумышленники пришли домой к бабушке под предлогом дарения ей подарка. Проникнув внутрь они разузнали, где у нее хранятся деньги, и пока та отвлеклась, забрали их. Уголовное дело заведено, а средства возвращены владелице.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя Салда
Материалы по теме:
деньгипочтакражахищение#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы