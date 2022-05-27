Начальник «Почты России» украл полмиллиона из кассы в Верхней Салде

В Верхней Салде начальник отделения «Почты России» признан виновным в краже 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Верхнесалдинского районного суда.
Известно, что 53-летнему мужчине вменили ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества в крупном размере). За это его могут посадить в тюрьму на год. Также он должен выплатить своему начальству моральную компенсацию. Приговор пока не вступил в силу.
Напомним, ранее двое мужчин из Нижнего Тагила под видом гостей украли у пенсионерки 250 тысяч рублей. Злоумышленники пришли домой к бабушке под предлогом дарения ей подарка. Проникнув внутрь они разузнали, где у нее хранятся деньги, и пока та отвлеклась, забрали их. Уголовное дело заведено, а средства возвращены владелице.