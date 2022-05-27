Задержание старшего лейтенанта с «закладкой» опровергли в полиции Нижнего Тагила

Задержание старшего лейтенанта с «закладкой» опровергли в полиции Нижнего Тагила
Задержание старшего лейтенанта с «закладкой» опровергли в полиции Нижнего Тагила
Сегодня, 13:59ПроисшествияФото: 1MI
Информацию о задержании с «закладкой» оперуполномоченного из отделения № 16 Нижнего Тагила опровергли в полиции.

Опубликованные сведения в СМИ не соответствуют действительности. Ни сотрудников уголовного розыска отдела полиции № 16, ни иных сотрудников Нижнего Тагила за преступления с наркотиками не задерживали, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что старший лейтенант из ОП № 16 Нижнего Тагила был задержан в момент, когда забирал «закладку» с наркотиками за гаражами на улице Октябрьской революции. Якобы он был в невменяемом состоянии, а в телефоне у полицейского были снимки с местом нахождения наркотических веществ.

Напомним, осенью 2021 года в поселке Свободный под Нижним Тагилом был задержан военный-контрактник, который пытался поднять «закладку» с земли. В отношении него было возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение наркотических веществ.

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