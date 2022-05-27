Задержание старшего лейтенанта с «закладкой» опровергли в полиции Нижнего Тагила

Ранее в СМИ появилась информация о том, что старший лейтенант из ОП № 16 Нижнего Тагила был задержан в момент, когда забирал «закладку» с наркотиками за гаражами на улице Октябрьской революции. Якобы он был в невменяемом состоянии, а в телефоне у полицейского были снимки с местом нахождения наркотических веществ.