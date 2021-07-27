Мужчина через балкон забрался в квартиру и пытался похитить деньги в Нижнем Тагиле

Ранее судимый мужчина через балкон проник в квартиру в Нижнем Тагиле и пытался похитить деньги. Об этом в полиции рассказала женщина, проживающая по проспекту Мира.

По ее словам, она с мужем проснулась около 05.00 от того, что услышала шум. В комнате пара увидела неизвестного мужчину, проникшего в квартиру через открытую балконную дверь. В руках злоумышленника хозяин квартиры заметил кошелек, в котором находилось около одной тысячи рублей, и банковские карты. Тогда он попытался забрать свое имущество, после чего незнакомец через балкон покинул квартиру. По словам потерпевших, вору на вид было около 30 лет, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское». В результате, недалеко от места преступления, оперативники задержали молодого человека, который имел признаки опьянения и вел себя неадекватно. Выяснилось, что доставленный в дежурную часть отдела полиции № 16 мужчина — 31-летний житель Екатеринбурга, который работал монтажником в одной их компаний Нижнего Тагила. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, а также он находился в розыске за причинение побоев. Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу с незаконным проникновением в жилище. Напомним, 24 июня стало известно, что житель Екатеринбурга отправится в колонию строгого режима за кражу в храме. Мужчина похитил кольца, которые принадлежали одному из прихожан. Прихожанин осужден за кражу из храма на 195 тысяч рублей в Екатеринбурге

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