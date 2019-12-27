73-летний житель поселка под Нижним Тагилом обвиняется в педофилии

По версии жителей поселка, мужчина приехал к знакомым на новоселье в общежитие в Нижнем Тагиле. После застолья он уснул на кровати в одном нижнем белье. В какой-то момент рядом с пенсионером оказалась одна из девочек. Утром в комнату зашла соседка и, подумав, что он педофил, вызвала полицию.