73-летний житель поселка под Нижним Тагилом обвиняется в педофилии
Сегодня, 17:31ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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73-летнего пенсионера из поселка Студеный под Нижним Тагилом обвиняют в сексуальном насилии над детьми. При этом матери девочек, которые якобы пострадали от действий мужчины, уверены в его невиновности, пишет газета «Вечерние ведомости».
Сюжеты: Нижний Тагил
По версии жителей поселка, мужчина приехал к знакомым на новоселье в общежитие в Нижнем Тагиле. После застолья он уснул на кровати в одном нижнем белье. В какой-то момент рядом с пенсионером оказалась одна из девочек. Утром в комнату зашла соседка и, подумав, что он педофил, вызвала полицию.
Мужчину задержали на следующий день и предъявили обвинение в двух эпизодах по статье «Насильственные действия сексуального характера». Местный участковый дал пенсионеру негативную характеристику, обвинив его в пьянстве. Однако жители поселка уверены в порядочности обвиняемого. Мамы девочек записали 20-минутное видео, в котором рассказали свою версию истории и также заявили о его невиновности.
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