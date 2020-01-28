В Екатеринбурге муж пациентки избил фельдшера скорой помощи

Бригада скорой помощи приехала на вызов к женщине. Там произошел конфликт, в результате которого пострадал фельдшер. На медика напал муж пациентки. У медика диагностированы черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. На место ЧП были вызваны полицейские. Однако в правоохранительные органы потерпевший обратился сам.