В Екатеринбурге муж пациентки избил фельдшера скорой помощи
Сегодня, 09:55ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Накануне в Екатеринбурге произошло нападение на бригаду скорой помощи, пишет портал Е1 со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Сюжеты: Екатеринбург
Бригада скорой помощи приехала на вызов к женщине. Там произошел конфликт, в результате которого пострадал фельдшер. На медика напал муж пациентки. У медика диагностированы черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. На место ЧП были вызваны полицейские. Однако в правоохранительные органы потерпевший обратился сам.
В полиции опросили обоих участников конфликта. В итоге ни одна сторона не стала подавать заявление.
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