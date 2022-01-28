Экс-оперативника Руслана Белоконного в Нижнем Тагиле задержали на глазах у ребенка

Вечером 27 января бывший опер Руслан Белоконный вел сына домой с тренировки. С ними поравнялась «Газель», откуда вышли неизвестные и затолкали мужчину в машину. Белоконному показали уведомление о привлечении к ответственности и увезли в суд, сообщает жена экс-полицейского TagilCity.ru.
Оказавшись в зале заседаний, мужчина заявил, что повестки по делу не было, а адвокат о задержании не знает и находится в Екатеринбурге. Однако эти доводы мировая судья сочла неубедительными и отправила Руслана Белоконного под арест на 10 суток в изолятор временного содержания на Островского, 7.
Руслан Белоконный — бывший оперативник нижнетагильской полиции. До своего увольнения он был на хорошем счету у начальства, так как раскрывал резонансные преступления. Одно из них связано с убийством подростка Димы Чебыкина, совершенное «бандой хоккеистов» более 18 лет назад. Виновные в этом Евгений Дудров и Антон Харламов осуждены.
Весной 2020 года в одном из баров задержали детского тренера по хоккею с признаками наркотического опьянения. Белоконного обвинили в том, что он будучи сотрудником полиции совершил подлог во время медосвидетельствования тренера. Экс-полицейского уволили из системы МВД. Сам Белоконный и трое его коллег стали фигурантам уголовного дела по фальсификации доказательств (ст.303.1 УК РФ)
Оперативник выдвинул встречное обвинение в отношении сотрудников отдела собственной безопасности отдела МВД, указав на превышение ими должностных полномочий. 12 мая его задержали следователи СК, но затем выпустили.
С тех пор экс-полицейский «под колпаком» у своих бывших коллег. Его уже неоднократно останавливали под разными предлогами, и в настоящее время вменяют административное правонарушение. В ночь на 13 мая прошлого года, когда Белоконного задержали сотрудники ОМОНа, несколькими часами ранее его остановил экипаж ДПС.
Инспекторы попросили водителя пройти тест на содержание алкоголя в крови. Белоконный с этим согласился и зафиксировал процесс на камеру мобильного телефона. Анализ показал 0.00 промилле. Однако Белоконный не подписал протокол медосвидетельствования, и в отношении задержанного было возбуждено административное дело.
На данный момент он находится в спецприемнике для административно задержанных на улице Островского, 7, сообщил TagilCity.ru осведомленный источник.