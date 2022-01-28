Экс-оперативника Руслана Белоконного в Нижнем Тагиле задержали на глазах у ребенка

Оказавшись в зале заседаний, мужчина заявил, что повестки по делу не было, а адвокат о задержании не знает и находится в Екатеринбурге. Однако эти доводы мировая судья сочла неубедительными и отправила Руслана Белоконного под арест на 10 суток в изолятор временного содержания на Островского, 7.