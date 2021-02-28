4 килограмма наркотиков хранил в подвале экс-полицейский из Екатеринбурга и попался

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Помещение, в котором был обнаружен сверток с запрещенным веществом, располагается на улице Восточная, 24 в Екатеринбурге. Экспертиза установила, что изъятое вещество является метамфетамином.
Старшего лейтенанта полиции уволили из правоохранительных органов по отрицательным мотивам и завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, 17 февраля стало известно о закрытии уголовного дела в отношении сотрудницы главка МВД Екатеринбурга Софии Василенко, которая была задержана с наркотиками. Она заявляла, что её подставил молодой человек. Дело было засекречено. В суде сообщили, что к ним уголовное дело не поступало, а прошло досудебное разбирательство.